Thomas Stierle (54), der bei Vitesco Technologies als Vorstand die Division Electrification Solutions leitet, wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum Vorstand der neuen Sparte E-Mobility sowie zum ordentlichen Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt.

Wie bereits zuvor kommuniziert, übernahm Dr. Jochen Schröder (53) ebenfalls zum 1. Oktober 2024 die Rolle des CEO der Region Europa. Er war bislang Leiter des Unternehmensbereichs E-Mobilität in der Sparte Automotive Technologies bei Schaeffler.

Zudem wurde Christophe Hannequin (48) zum Vorstand Finanzen und IT und zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Schaeffler AG bestellt. Sein Vorgänger in der Funktion, Claus Bauer, wird seinen Vertrag bis zum Laufzeitende am 31. August 2025 erfüllen.