Rainer Klöpfer bringt langjährige Führungserfahrung,in zahlreichen nationalen und internationalen Rollen, zuletzt als Geschäftsführer der euroShell Deutschland mit. Rainer Klöpfer wird zukünftig gemeinsam mit Sabine Hauser, Leiterin der Rechtsabteilung, die Geschäftsführung der Shell Austria GmbH verantworten. Rainer Klöpfer freut sich die Energiewende in Österreich voranzutreiben und die Transformation von Shell Austria zu einem Netto-Null-Emissionen Unternehmen weiter zu beschleunigen: „Wir wollen, dass Shell in Österreich führender Anbieter von CO 2 -armen Mobilitätslösungen wird. Ob e-Ladesäulen, grüner Wasserstoff oder BioLNG, Shell wird in Österreich unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um die Versorgung von heute und morgen zu sichern“.



Shell will bis spätestens 2050 ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen werden. Ein Baustein ist der Aufbau eines breiten Ladeangebotes für Elektrofahrzeuge. 2017 hat das Unternehmen Shell, NewMotion, den damals größten europäischen Ladeanbieter Europas übernommen, der mittelweile in Shell Recharge unbenannt wurde und auch in Österreich operiert. Seit 2022 arbeitet Shell mit REWE in Österreich, um Shell Recharge Schnellladesäulen an Supermärkten zu errichten. Auch in anderen Sektoren, wie Transport und Industrie macht Shell mit der Einführung von BioLNG, Biomethan und dem Ausbau von grünem Wasserstoff sowie des Stromgeschäfts weiter Tempo bei der CO 2 -Senkung. In Österreich errichtet Shell BioLNG Tankstellen, welche zukünftig mit Kraftstoff aus dem Rheinland versorgt und so die Emissionen des Transportsektors in Österreich senken werden.



„Dank unseres breiten Spektrums haben wir bei Shell die Möglichkeit etwas zu bewegen. Ob REFHYNE, die Europas größte PEM- Elektrolyse zur Produktion von grünem Wasserstoff, Bio- LNG aus dem Rheinland, oder das Laden an Straßenlaternen mit Ubritricity, wir wollen diese Lösungen in Österreich zugänglich machen”, so Sabine Hauser.

