Superbrands Austria ist Teil des weltweit größten Markenbewertungs- und Bewertungssystems Superbrands Organisation. In rund 90 Ländern beurteilt Superbrand die stärksten Marken nach einheitlichen Kriterien. Das Brand Council Austria setzt sich aus hochkarätigen Marken-Experten in Österreich zusammen. Von diesem Fachgremium wurde MEWA erneut zu den besten Marken der Branche gewählt. Die Marke MEWA genießt also nachweislich eine herausragende Reputation mit messbarem Unterschied zu Mitbewerbern.



„Die Auszeichnung dokumentiert, dass die Qualität und Leistung von MEWA am Markt wahrgenommen und geschätzt werden. Wir stehen für Hygiene, Sauberkeit, Innovation, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Es freut uns, dass dieses Engagement bei unseren Kundinnen und Kunden ankommt“, sagt Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer von MEWA Österreich. „Seit mehr als 100 Jahren bieten wir Betriebstextilien nach dem Prinzip des Textilsharings an, das heißt ‚Nutzen statt Besitzen‘, mit Fokus auf Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung als Eckpfeiler der Geschäftsstrategie. Die Auszeichnung als Business Superbrand bestätigt, dass unser Weg geschätzt wird. Das freut uns sehr.“