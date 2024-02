Knorr-Bremse hat Kiepe Electric mit Sitz in Düsseldorf an Heramba verkauft. Damit will das Unternehmen sein Portfolio optimieren und seine Geschäftsaktivitäten auf Kernkompetenzen fokussieren. Die Transaktion wurde mit dem Closing Ende Januar 2024 abgeschlossen.

"Die laufende Überprüfung unseres Geschäftsportfolios auf Performance und Strategie-Fit verläuft erfolgreich und mit der Veräußerung von Kiepe Electric haben wir nun einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Mit Heramba als neuem Eigentümer kann sich das Unternehmen Kiepe Electric zukünftig klar auf seine eigenen Stärken und Geschäfte fokussieren", so Frank Markus Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG.

Die Transaktion umfasst die Übernahme des gesamten Geschäftsbetriebs von Kiepe Electric sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Heramba GmbH mit Sitz in Berlin. Im Oktober 2023 hatte Heramba eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit der Project Energy Reimagined Acquisition Corp (PERAC) geschlossen. Nach Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses sollen die Wertpapiere des kombinierten Unternehmens an der Nasdaq Stock Market notiert werden.

Der Verkauf von Kiepe Electric ist für Knorr-Bremse ein weiterer Schritt im Rahmen des BOOST-Programms. Insgesamt will Knorr-Bremse mit einer Reihe von strategischen Initiativen und Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig und profitabel wachsen. Knorr-Bremse wird weiterhin mit 15 Prozent an Kiepe Electric beteiligt bleiben.