Nach der erfolgreich abgeschlossenen Übernahme der Doppler Energie GmbH mit 267 Turmöl-Tankstellen will die polnische Orlen S.A. in Österreich weiter wachsen. Das kündigte der neue Österreich-Geschäftsführer Piotr Guział an. "Wir werden uns nach wie vor als Diskontmarke positionieren und unsere Marktposition noch weiter stärken."

Das Unternehmen prüfe weitere Akquisitionsmöglichkeiten in der Region und ergreife Maßnahmen, um sich als führender Akteur im Bereich Elektromobilität am österreichischen Markt zu etablieren. Mit der Übernahme von Doppler erweitert Orlen sein Netzwerk auf rund 3.500 Tankstellen in sieben europäischen Ländern (Polen, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Litauen, Österreich).

Guział ist auch Geschäftsführer der Orlen Deutschland GmbH, wo er nach Synergien suchen will. Zur Geschäftsleitung in Österreich zählen die bereits bei Doppler beschäftigten Ralph Hofmann (Retail), Xavier Genton (Wholesale & Supply) und Thomas Leitner (Finanzen).

Neben den 267 Tankstellen verfügt Orlen in Österreich nun auch über 110 Ladepunkte für Elektroautos an 34 Standorten, die unter der Marke Turmstrom betrieben werden. Fast die Hälfte der Tankstellen verfügt über Selbstbedienungseinrichtungen. "Unser Hauptaugenmerk wird auf den Ausbau des Tankstellennetzes und der Weiterentwicklung der Elektromobilität liegen" so Guział, der auch Potenzial für die Entwicklung anderer Geschäftsfelder sieht wie Kooperationen mit lokalen Start-ups und der Aufbau von Partnerschaften im Bereich grüner Investitionen.

(APA/red.)