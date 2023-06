Bridgestone einen neuen Dueler All-Terrain A/T002 auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um einen Premium-Geländereifen für Allradfahrer. Der Reifen wurde entwickelt, um die Herausforderungen im Gelände zu meistern und gleichzeitig Spurstabilität auf der Straße zu gewährleisten.

"Wie unsere umfassende Marktforschung zeigt, suchen Fahrer von Allradfahrzeugen in erster Linie nach einem Reifen, der ihnen Sicherheit und Vertrauen vermittelt – bei jeder Witterung und auf unterschiedlichem Terrain", sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. "Mit dem neuen Bridgestone All-Terrain A/T002 liefern wir die Antwort – egal, ob für das nächste Abenteuer oder die tägliche Fahrt. Der Premium-Geländereifen bietet Zuverlässigkeit und Kontrolle, um das volle Potenzial des Fahrzeugs sowohl auf als auch abseits der Straße zu entfalten."

Laut Bridgestone bietet der neue Reifen eine um 40 Prozent verbesserte Laufleistung im Vergleich zum Vorgängermodell. Ermöglicht wird dies durch eine maximierte Aufstandsbreite, eine optimierte Kontaktfläche und eine erhöhte Profiltiefe.

Der Dueler All-Terrain A/T002 wurde in Europa entwickelt und hergestellt und ist in 43 Größen von 15 bis 19 Zoll erhältlich. Der Geländereifen wurde im europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Bridgestone mithilfe der virtuellen Reifenentwicklungstechnologie entwickelt und getestet. Dieser nachhaltige Ansatz ermöglicht es, eine digitale Version eines in der Entwicklung befindlichen Reifens zu erstellen. Bevor Prototypen gebaut werden, können diese virtuell getestet werden, wodurch Rohstoffe eingespart und CO₂-Emissionen während der Entwicklung reduziert werden.