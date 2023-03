Man wird sich weiterhin um die mehr als 1000 Mitarbeiter in Uljanowsk und in den Vertriebsbüros kümmern und sie in dieser Zeit finanziell unterstützen. Im weiteren Verlauf der Situation wird das globale und regionale Management von Bridgestone die Lage weiterhin genau beobachten und die Pläne bei Bedarf flexibel anpassen. Man gehe davon aus, dass die Produktionsleistung außerhalb Russlands in den kommenden Wochen stabil bleiben wird, heißt es in der Aussendung.

Bridgestone EMIA hat dem Roten Kreuz eine Spende in Höhe von 1 Million Euro zukommen lassen, zusätzlich zu den 2,5 Millionen Euro, die die Bridgestone Corporation dem UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen) gespendet hat. Man werde weiterhin prüfen, wie man zur Linderung der humanitären Krise beitragen könne.