Seit Juli 2022 enthalten alle neu produzierten Reifen der Mountainbike-Produktreihe "Gravity" von Continental verantwortungsvoll beschafften Naturkautschuk aus einem Projekt im indonesischen West-Kalimantan. Continental zeigt mit seinen Projektpartnern hier, wie Bildung und Digitalisierung zentrale Beiträge leisten können, um Lieferketten von Naturkautschuk nachhaltig zu gestalten. "Ich freue mich, dass wir verantwortungsvoll beschafften Naturkautschuk aus unserem Projekt in Indonesien bei unseren Gravity-Mountainbike-Reifen in Serie gebracht haben", sagt Claus Petschick, Leiter Nachhaltigkeit des Reifenbereichs von Continental. Er ergänzt: „Unser Anspruch ist es, aktiv Verantwortung in unseren Lieferketten zu übernehmen. Digitalisierung und Bildung sind für uns der Schlüssel, um die Transparenz unserer Naturkautschuk-Lieferketten weiter zu erhöhen."

Für Continental ist Naturkautschuk dann verantwortungsvoll beschafft, wenn er durch eine transparente Lieferkette, überwacht durch einen Sorgfaltsprüfungsmechanismus, nachhaltig angebaut und verarbeitet wird. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass Menschenrechte gewahrt, Umweltauswirkungen minimiert und die Lebensbedingungen der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vor Ort verbessert werden. Ziel ist die Schaffung einer fairen und gerechten Wertschöpfungskette für Naturkautschuk. Bis spätestens 2050 will Continental zu 100 Prozent nachhaltige Lieferketten erreichen. Im Bereich Naturkautschuk geht der Reifenbereich noch einen Schritt weiter und will bereits ab 2030 seinen gesamten Bedarf ausschließlich aus verantwortlicher Beschaffung decken.