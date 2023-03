VRÖ : Der Reifentag findet online statt

Der Reifentag, initiiert vom VRÖ – Verband der Reifenspezialisten Österreichs, wurde in den vergangenen Jahren immer im Rahmen der AutoZum in Salzburg abgehalten. Durch die Verschiebung der Kfz-Fachmesse in das Frühjahr 2023 wird der Event nun in Kürze virtuell stattfinden.