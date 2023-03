Eine 2021 für Deutschland durchgeführte Studie des Allensbachinstituts zeigt, dass sich die meisten Deutschen mit keinem anderen Verkehrsmittel so flexibel fühlen wie mit dem Auto. Das Auto bleibt, die Antriebsart ändert sich: Jedes vierte neue Auto auf den Straßen hat mittlerweile einen Elektromotor – Tendenz stark steigend. Laut der Allensbach-Studie empfinden fast zwei Drittel der Befragten die Reichweite von E-Autos als zu gering. Dabei könnten die Fahrzeugbesitzer diese selbst optimieren: Denn mit dem passenden Reifen rollen die Fahrzeuge um einiges länger, bevor sie eine Ladesäule ansteuern müssen. „Der Trend beim Pkw-Kauf geht deutlich Richtung E. Für 2030 rechnen wir bei den Neuzulassungen bei mehr als einem Drittel mit batterie betriebenen Elektrofahrzeugen“, sagt Mark Perbaums, Vertriebschef Erstausrüstung bei Michelin. Beim Kauf eines neuen E-Autos sollte jedoch nicht nur auf die Kapazität der Batterie geachtet werden. „Spezielle Reifen für E-Antriebe können einen wichtigen Beitrag für eine höhere Reichweite leisten. Gerade bei langen Fahrten, etwa in den Urlaub, bringt dies mehr Komfort“, so Perbaums.