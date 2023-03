Den Grundstein zum Erfolg legten Eriksson und Müller bereits im Zeittraining für das Rennen. Joel Eriksson, der sein erstes GT3-Nordschleifenrennen überhaupt bestritt, und Sven Müller (der Porsche der beiden hatte die Startnummer 3) sicherten sich mit einer Rundenzeit von 7:54,334 Minuten den achten Startplatz. Knapp dahinter folgten Falken-Debütant Tim Heinemann und Alessio Picariello (Startnummer 4), die für die Umrundung der 24,358 Kilometer langen Kombination aus Nürburgring-Sprintstrecke und -Nordschleife 7:54.812 Minuten benötigten.



Das Rennen selbst war recht turbulent und begeisterte die zahlreich erschienenen Fans. Das Falken-Duo kämpfte sich Platz um Platz nach vorne, nach 45 Minuten führten Heinemann/Picariello erstmals vor Eriksson/Müller. Im weiteren Rennverlauf musste die erstere Paarung aufgrund eines Regelverstoßes während der Startaufstellung eine Stop-and-Go-Strafe absitzen und landete letztlich auf Platz 7. Gleichzeitig aber bauten Eriksson/Müller v.a. dank der Performance der Falken-Reifen die Führung stetig aus und sorgte für den lang ersehnten Sieg für Falken Motorsports – den ersten seit 2018 und insgesamt vierten Gesamterfolg in der NLS.



Das nächste Rennen, an dem Falken Motorsports teilnehmen wird, findet vom 9. bis 11. September 2022 beim 12-Stunden-Rennen statt, einem weiteren Höhepunkt in der Saison der NLS.