TDK und Goodyear arbeiten gemeinsam an Reifenlösungen der nächsten Generation. Ziel ist es, die Entwicklung und den Einsatz integrierter intelligenter Hard- und Software in Reifen und Fahrzeug-Ökosystemen zu beschleunigen. Die Unternehmen planen, gemeinsam ein robustes Reifensensorsystem auf den Markt zu bringen, das die Expertise von TDK in den Bereichen Software, Sensoren und elektronischer Komponenten mit dem Know-how von Goodyear in der Reifenentwicklung, intelligenten Lösungen und Branchentrends kombiniert.

"Mit dem technologischen Fortschritt in der Automobilindustrie steigt auch der Bedarf an Echtzeitinformationen von der Straße über den Reifen ins Auto. Die Zusammenarbeit ermöglicht, dass wir die Technologie und den Zugang von Kunden zur leistungsfähigsten Sensortechnologie auf dem Markt beschleunigen", sagte Jim Tran, General Manager, Americas HQ und Deputy General Manager, Technology & Intellectual Property Center, TDK Corporation. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Goodyear, einem weltweiten Marktführer im Automotive-Bereich."

Die beiden Unternehmen führen derzeit Marktstudien und technische Untersuchungen durch, um eine gemeinsame Lösung zu finden, die verwertbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Fahrzeugleistung, -sicherheit und -effizienz liefert.

"Die Zusammenarbeit mit einflussreichen Unternehmen wie TDK ist für weitere Innovationen im Bereich Intelligenz unerlässlich. Die Expertise von TDK im Bereich Sensorik und Elektronik wird entscheidend dazu beitragen, den Nutzen eines Reifens zu maximieren", so Chris Helsel, Senior Vice President, Global Operations und Chief Technology Officer, Goodyear. "Wir sind auf dem Weg in eine Zukunft der Mobilität, in der Fahrzeuge intelligenter, sicherer und nachhaltiger sind. Kooperationen wie diese können dafür eine entscheidende Rolle spielen."