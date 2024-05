In den letzten fünf Jahren verzeichnete Kumho in Europa ein kontinuierliches Wachstum mit einem jährlichen Umsatzwachstum von durchschnittlich mehr als 20 %. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen sogar ein beeindruckendes Plus von 44 % verzeichnen. Dieser Erfolg wurde durch maßgeschneiderte Forschungs- und Entwicklungsstrategien für den europäischen Markt vorangetrieben.

Kumho erhielt kürzlich herausragende Ergebnisse bei Reifenleistungstests, was seine technologische Expertise unter Beweis stellte. Darüber hinaus lud das Unternehmen alle Geschäftspartner zum Derby zwischen Inter Mailand und dem AC Mailand ein, einem prestigeträchtigen italienischen Fußballverein, mit dem Kumho eine Premium-Partnerschaft unterhält.

„Kumho Tire ist in den letzten Jahren gewachsen. In diesem Jahr haben wir uns das größte Umsatzziel aller Zeiten gesetzt und konzentrieren uns auf die Verbesserung unserer Rentabilität durch quantitatives und qualitatives Wachstum“, sagte Präsident Jung Il-taik. „Wir werden weiterhin differenzierte technologische Kompetenz und hervorragende Qualität nutzen, um den Benutzern das beste Fahrerlebnis zu bieten.“

Tony Gangseung Lee, Leiter der europäischen Vertriebsabteilung, betonte: „Unsere technologische Kompetenz wurde in Europa anerkannt. Wir sind bestrebt, unser Vertriebsnetz durch personalisierte Werbe-, Verkaufs- und Marketingkampagnen zu erweitern.“