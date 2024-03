Die meisten Straßen sind gut geräumt so auch in Zauchensee in Salzburg beim Wintereinbruch am 12. März. Doch bei Fahrten im dichten Schneetreiben, beim Ausweichen und engen Rangieren auf Berg- und Nebenstraßen ist man mit der leicht montierbaren pewag servo Schneekette natürlich auf der sicheren Seite.Das stellte auch der freie Mitarbeiter von „firmenwagen“ fest und so stand dem Pistenzauber schließlich nichts mehr im Wege.



Die Robustheit der pewag servo bewährte sich somit auch beim späten Wintereinbruch. Sie ist die ideale Schneekette für Fahrzeuge mit hoher Motorleistung und eben sehr gut geeignet für sehr wenig Platz auf der Radinnenseite. Die pewag servo-Ratsche spannt die Kette automatisch, manuelles Nachspannen entfällt und es gibt keinen direkten Kontakt zur Felge, wodurch diese geschützt ist.