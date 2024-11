Der in Michigan geborene und in New York lebende Ethan James Green ist ein führender Name in der Welt der Mode- und Porträtfotografie. Er ist der jüngste der 43 großen Künstlerinnen und Künstler (einige Ausgaben wurden von Fotografenpaaren realisiert), die dazu berufen wurden, den Pirelli Kalender in seiner 61-jährigen Geschichte von 1964 bis 2025 zu fotografieren.

Bei der Gestaltung des Pirelli Kalenders 2025 wurde er von einem kreativen Team unterstützt, darunter Tonne Goodman, ehemalige Moderedakteurin der Vogue, als Fashion Director und kreative Beraterin des Projekts.