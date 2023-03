Harald Kilzer, langjähriger Geschäftsführer von Apollo Vredestein Österreich und als Cluster Director bereits für einige Staaten zuständig, steigt zu diesem Zeitpunkt zum „Cluster Director South East Europe“ auf und verantwortet dann die Geschäfte in Österreich, Ungarn, der Tschechischen Republik, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien & Herzegowina, Serbien und Rumänien. „Mir war es besonders wichtig, Wien als einen der Top-Standorte für die Zukunft zu sichern und sämtliche Schlüsselpositionen in Wien-Liesing zu bündeln“, betont Harald Kilzer.

Aus diesem Grund wird ebenfalls ab 1. April 2022 Martin Korn, bisher Sales Manager für Pkw und Lkw in Österreich, Slowenien und Kroatien, neuer Country Sales Manager für alle Produktgruppen und Länder des Clusters bis auf Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei. Roland Petz, seit Jahren Office Manager, übernimmt mit gleichem Datum die Rolle des Cluster Customer Care Managers für alle eingeschlossenen Länder. „Mit diesen Veränderungen kommen wir dem Projekt ‚Das beste Team am Markt zu haben‘ einen großen Schritt n her und freuen uns auf den zusätzlichen Service, den wir in Zukunft unseren Partnern bieten werden“, so Harald Kilzer.