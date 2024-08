Die BMW Group hat für das Cabrio sowie die drei- und fünftürigen Modelle des neuen Mini Cooper eine Reihe von Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen von Vredestein als Originalausrüstung (OE) ausgewählt. Dies geht aus einer Pressemeldung von Reifenhersteller Apollo Tyres hervor. Die Vredestein-Reifen werden von Apollo Tyres in Europa hergestellt und anschließend ins Mini-Produktionswerk der BMW-Group nach Oxford überstellt.



Der Vredestein Ultrac in der Größe 215/40 R18 89 Y XL soll als neuer serienmäßiger Sommerreifen für die ausgewählte Mini Cooper Modellreihe angeboten werden. Varianten des Fahrzeugs mit Ganzjahresreifen können jetzt mit dem Quatrac Pro in der Größe 215/45 R17 91H XL ausgestattet werden. Für Märkte, in denen optionale Winterreifen erforderlich sind, wird der Mini Cooper jetzt mit dem Vredestein Wintrac Pro in der Größe 195/50 R17 89H XL angeboten. Die Reifen werden im Ersatzteilmarkt und bei den Händlern der BMW Group erhältlich sein.