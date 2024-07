Anyline, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter mobiler Datenerfassung und Data Insights, hat als Hauptsponsor am 13. Juni 2024 den ersten europäischen T.I.R.E. Summit in der METAStadt in Wien ausgerichtet. Das Event, das sich an Verantwortliche für Flottenbetriebe und Autohäuser, Reifenservicezentren sowie an den Reifeneinzelhandel richtet, bot rund 100 Teilnehmenden eine internationale Plattform für Informationen, Erfahrungen und Networking. Dabei drehte sich alles um die vier Säulen des T.I.R.E. Summits: Technologie, Insights, Richtlinien und Engagement.

Kostensenkung durch Erfassung der Reifendaten

Gleich zu Beginn holte Christian Stadlmann, CRO von Anyline, sein Fachpublikum mit eindeutigen Zahlen ab. Aktuell rollen beinahe sechs Milliarden Reifen weltweit über die Straßen, doch 27 Prozent davon würden durch unerkannte Schäden bei einem Service-Check durchfallen. „Das ist nicht nur ein enormes Sicherheitsrisiko, sondern auch eine Umsatzmöglichkeit für Flottenbetriebe, Werkstätten, Auto- und Reifenhändler. Insgesamt gehen der Branche hier 230 Milliarden Euro verloren, da keine Daten vorliegen, die die schlechten Zustände der Reifen aufdecken“, so Stadlmann.

„35 Prozent der Probleme bei einer Wartung betreffen ebenfalls die Reifen, was sie zum zweitgrößten Kostenfaktor für Flotten machen. Die Erfassung der Reifendaten ermöglicht eine vorausschauende Wartung, wodurch sich die Kosten enorm senken lassen.“