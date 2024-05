THE TIRE COLOGNE bietet als „Global Knowledge Leader“ umfangreiche Einblicke in die neuesten Trends und Technologien rund um aktuelle Themen wie Digitalisierung oder Kreislaufwirtschaft. Als einzige Messe, die sich ausschließlich auf die Reifenbranche fokussiert, ist die THE TIRE COLOGNE Dreh- und Angelpunkt für renommierte Marken wie neue Akteure aus der ganzen Welt. Mit Top-Ausstellern aus dem Segment Reifen wie Pirelli, Conti, Hankook, BKT, Falken, Nexen, Kumho, Sailun oder Linlong und aus dem Segment Felgen und Räder wie Superior, Borbet, Alcar und Ronal, wie aus den Bereichen Handel wie Interpneu, Intersprint, Deldo, Gettygo, tyre24.com und Runderneuerung wie Vipal, TRM, B&J Rocket Sale als auch aus dem Segment Werkstatt wie Hunter, Würth, Hazet, Hamaton und Haweka deckt die Messe die gesamte Wertschöpfungskette ab. Damit erhalten Aussteller und Besuchende eine außergewöhnliche Präsentation der neuesten Entwicklungen, was sowohl für die Beteiligten individuell auch für die Branche als Ganzes von großem Wert ist.

THE TIRE COLOGNE ist nicht nur wegen ihrer fachlichen Ausrichtung, sondern auch wegen des breiten Teilnehmerportfolios und der internationalen Atmosphäre der Place-to-be für die Akteure der Reifenbranche. Schließlich spricht die TTC eine Vielzahl branchenrelevanter Zielgruppen an, darunter Hersteller, Dienstleister, Großhandel und Import/Export, Fachhandel mit Werkstatt, Onlinehandel und Handwerk (freie Werkstätten), aber auch Flottenmanager, freie Werkstätten und Autohäuser. Von ihnen sind insgesamt 89 % in den Entscheidungsprozess eingebunden. Auf den Themenflächen der Messe werden für diese unterschiedlichen Zielgruppen relevante Inhalte beleuchtet und neueste technische Anwendungen sowie zukunftsweisende Lösungen live demonstriert. Damit verspricht THE TIRE COLOGNE auch in diesem Jahr das pulsierende Kompetenz- und Geschäftszentrum rund um Reifen und Räder zu werden.