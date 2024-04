Um heutigen Anforderungen an Mobilität zu entsprechen wird das Design und Material von Reifen ständig optimiert. Neue Modelle sollen nicht nur eine Top-Performance bieten, sondern auch möglichst langlebig und schadstoffarm sein. So legt zum Beispiel die Europäische Union in ihrer aktuellen Schadstoffnorm Euro 7 neue Grenzwerte für den Reifenverschleiß und Anforderungen an die Haltbarkeit fest. Ein Thema, für das die Reifenbranche neue Designlösungen und leistungsstarke Materialmischungen für mehr Effizienz und einem reduzierten Energieverbrauch entwickelt. Innovative Laufflächen verringern den Rollwiderstand und vermeiden unnötigen Abrieb. Neu entwickelte synthetische Kautschuke ermöglichen eine stärkere Verzahnung des Reifens mit der Straße. Die Verringerung von Rollwiderstand, Gewicht und Geräuschpegel spielen besonders für E-Autos eine entscheidende Rolle – das spart Strom und erhöht die Reichweite. Neue Maßstäbe bei der Haftung setzen ebenso Ganzjahresreifen für SUVs und Sportwagen oder Allround-Modelle für Motor- und Fahrräder, die sicheres Fahren mit Komfort und Sportlichkeit verbinden.