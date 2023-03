Das japanische Unternehmen hatte sich bereits zuvor zu einem nachhaltigen Wachstum bekannt. Eines der wichtigsten Ziele des Managements ist es dabei, den Klimawandel zu meistern und somit als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 verabschiedete man den mittelfristigen Managementplan „YOKOHAMA Transformation 2023 (YX2023)“, der sich bereits sehr stark an den sogenannten ESG-Leitlinien orientiert (ESG = „Environment, Social, Governance“).



Informationen zu den diesbezüglich getroffenen Maßnahmen sollen ab sofort im von den TCFD-Empfehlungen vorgegebenen Rahmen offengelegt werden. Durch seine breit gestreuten „ESG-Initiativen“ und immer größere Anstrengungen in diesem Bereich möchte Yokohama substanziell zur Lösung gesellschaftlicher Probleme in Sachen Nachhaltigkeit beitragen. Dabei geht es vor allem um drei Kernziele: CO 2 -Neutralität, Kreislaufwirtschaft und eine harmonische Koexistenz mit der Natur.