Demnächst in 60 unterschiedlichen Größen erhältlich und besser als sein Vorgänger ZIEX ZE 310 - so preist Autoreifen-Hersteller Falken sein neues Modell ZIEX ZE320 an. Die ersten zwölf Dimensionen des Reifens sollen im Frühsommer dieses Jahres in europäischen Lagern eingetroffen sein. Bis zum Frühjahr 2025 sollen 48 Größen hinzukommen.



Die vorgesehenen Reifendimensionen umfassen laut Falken Durchmesser von 15 bis 18 Zoll für Geschwindigkeiten bis 270 km/h (neben "H" und "V" auch mit Speed-Index "W"). Anders als der Vorgänger ZIEX ZE 310 kommt das neue Autoreifen-Modell ohne den Zusatz "Ecorun" aus. Umweltfreundlicher soll er aber dennoch sein.