Die interaktive Analyse, die erstmals auf der Geotab Connect 2023 vorgestellt wurde, nutzt anonymisierte und aggregierte Daten von drei Millionen Fahrten mit Elektrofahrzeugen und 550.000 Stunden Fahrzeit, um die relativen Auswirkungen von Temperatur und Geschwindigkeit auf die Reichweite besser zu verstehen. Verglichen wurden die Reichweiten von zwei Fahrzeugtypen, eine modellierte elektrische Limousine und ein leichter Transporter, beide mit einer 65-kWh-Batterie ausgestattet.

Ein Verständnis von Reichweite eines E-Fahrzeugs trägt dazu bei, das Vertrauen in dessen effizienten Betrieb zu stärken und das richtige Fahrzeug für die jeweilige Aufgabe unter spezifischen Bedingungen auszuwählen. Die Analyse ermöglicht es den Nutzern, zwei wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die die Reichweite beeinflussen: die Außentemperatur und den Luftwiderstand des Fahrzeugs bei verschiedenen Geschwindigkeiten.

Laut Studie hat Temperatur bei niedrigen Geschwindigkeiten einen großen Einfluss auf Reichweite, während sie bei höheren Geschwindigkeiten viel weniger relevant ist. Größe und Form des Fahrzeugs beeinflussen ebenfalls die optimalen Bedingungen für die Maximierung der Reichweite von Elektrofahrzeugen. Auf Autobahnen ist die beste Strategie, um die Reichweite zu erhalten, überhöhte Geschwindigkeiten zu vermeiden, insbesondere bei größeren Fahrzeugen. Auf langsameren Strecken sind die jahreszeitlichen Schwankungen der Reichweite größer, sodass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn die Auswirkungen der Temperatur abgemildert werden.



„Die Elektrifizierung ist eine wichtige Komponente bei der Reduzierung der CO₂-Emissionen in Fuhrparks. Um Unternehmen bei der Integration von E-Fahrzeugen in ihre Flotte zu unterstützen, bietet Geotab Daten, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen“, sagt Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab.