In diesem Sendeformat werden wichtige Themen kurz und bündig behandelt – und das unabhängig von einen fixen Sendeplatz. „Als Bundesinnungsmeister-Stellvertreter habe ich die Leitung des KompetenzCenter MitgliederService innerhalb der Bundesinnung der Fahrzeugtechnik übernommen. Schnell war klar, dass eine hochtechnologische Branche wie die Fahrzeugtechnik auch moderne Kommunikationsmittel nutzen muss. Der Podcast AutoFunk war geboren“, erklärt Manfred Kubik, Bundesinnungsmeister Stv. Fahrzeugtechnik.



In Ausgabe 1 erläutert Bundesinnungsmeister Roman Keglovits-Ackerer die Arbeitsstrukturen und Ziele der Innung für die kommenden Jahre. „Die wichtigsten Themenbereiche für die Zukunft unserer Branche wurden definiert. Daraus entstanden vier KompetenzCenter, die sich aktiv mit der Entwicklung neuer Dienstleistungen für die Mitgliedsbetriebe beschäftigen“, erläutert Roman Keglovits-Ackerer.



Der Podcast AutoFunk ist unter www.fahrzeugtechniker.at abrufbar, geplant sind zehn Folgen pro Jahr. „Wenn ein dringendes Thema ansteht, können wir aber sofort eine Sonderfolge produzieren und online stellen“, so Keglovits-Ackerer.