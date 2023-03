Aus Sicht des markenunabhängigen Kfz- Markts sieht die Sache nicht ganz so einfach aus. Hier geht es um sichtbare Kfz-Ersatzteile, das sind etwa Verglasungen, Beleuchtungen, Karosserieteile, Rückspiegel etc. Denn in der Praxis hat sich gezeigt, dass viele Fahrzeughersteller den Designschutz dazu genutzt haben, um die Herstellung und Vermarktung von sogenannten „Must-match“-/„Must-fit“-Ersatzteilen zu monopolisieren. Die gute Nachricht an dieser Stelle: Monopole mag man in der EU-Kommission und im EU-Parlament gar nicht. Darum gab es auch bereits mehrere Anläufe, dieser Entwicklung mit einer Reparaturklausel in der Designschutz-Richtlinie beizukommen.