Im Rahmen der VFT-Info-Reihe „Let’s talk“ hat der VFT prominente Gesprächspartner zum virtuellen Austausch geladen. Der Präsident des deutschen VFT-Pendants GVA (Gesamtverband Autoteile-Handel), Hartmut Röhl, gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender der ECAR (European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market), wies darauf hin, dass das Thema Reparaturklausel in der Vergangenheit bereits dreimal auf EU-Ebene diskutiert wurde – nämlich 1993, 1997 und 2004. Damals wie heute stand das Ziel im Mittelpunkt, „den europäischen Markt für sichtbare Ersatzteile europaweit zu harmonisieren und gleichzeitig ein ungerechtfertigtes Monopol für die OEM zu verhindern“. Diese gewünschte Harmonisierung ist bis heute ausgeblieben, vielmehr gibt es einen „Fleckerlteppich“ in Europa. In Österreich gibt es aktuell keine Reparaturklausel, ebenso in den angrenzenden Staaten Tschechische Republik, Slowakei und Slowenien, in Kroatien, Rumänien und Bulgarien, in Malta und auf Zypern sowie in Litauen, Estland und Finnland. Portugal stellt einen Sonderfall dar: Dort gibt es zwar eine Reparaturklausel, diese wird aber nicht angewendet. Ein Land mit Reparaturklausel ist beispielsweise Deutschland, wo es eine vollständige Liberalisierung gibt. Konkret eine Marktliberalisierung für alle sichtbaren „must-match“-Teile, die seit dem 1.12.2020 gültig ist, und keine rückwirkende Wirkung hat. Eine teilweise Liberalisierung gibt es in Frankreich, was konkret bedeutet: Liberalisierung des Glasmarktes ab 1.1.2023, von Erstausrüstungsteilen ebenfalls ab 1.1.2023 und in allen anderen Bereichen gibt es eine Schutzfrist von 10 (statt bisher) 25 Jahren ebenfalls ab 1.1.2023. Auch in Frankreich ist keine rückwirkende Wirkung vorgeschrieben.