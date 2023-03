TÜV Austria Services bietet moderne Prüf- und Inspektionsdienstleistungen – Basis dafür sind auch eigene Forschungstätigkeiten. So hat sich das Technology & Innovation Center in Wien längst zu einem wichtigen Forschungs- und Innovationsstandort der gesamten Unternehmensgruppe mit Test-, Prüf- und Forschungsumgebungen für Produktsicherheit, Automotive und E-Mobilität, Werkstofftechnik, Umwelttechnik und Digital Testing Services entwickelt. Ergänzt wird das eigene durch das Know-how von Partnern aus Forschung und Wissenschaft.

Im Jahr 2022 feiert TÜV Austria dem Motto „Living the Future“ folgend sein 150-jähriges Jubiläum. Der heutige Technische Überwachungsverein Austria wurde am 11. Juni 1872 in Wien als Dampfkesseluntersuchungs- und Versicherungsgesellschaft gegründet. Heute umfasst der TÜV 55 Gesellschaften in 27 Ländern mit über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.