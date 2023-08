"Wir verfügen in Österreich über ein hervorragendes duales Ausbildungssystem, das die Kombination verschiedener Lehrberufe ermöglicht, zum Beispiel für Kfz-Techniker, Karosseriebautechniker und Lackierer", betont Kalcher. Er habe im eigenen Betrieb mit dem Konzept 'Vollausbildung' beste Erfahrungen gemacht: "Wir bilden jeden unserer Lehrlinge in beiden Berufszweigen aus und investieren in die HV-Kompetenz. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Mehr an Flexibilität beim Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht mit einem Mehr an Jobattraktivität und Zukunftsperspektiven einher, die ambitionierte Lehrlinge und deren Eltern heute mehr denn je von uns erwarten."



Um Fachkräfte im Haus zu halten, reiche die Bereitschaft zur Überzahlung jedenfalls nicht aus, weiß Kalcher. Er beschäftigt in seinem Betrieb 23 Mitarbeiter, viele von ihnen das gesamte Berufsleben lang. Auch die Eigeninitiative zur Investition in den Hochwasserschutz am angrenzenden Haselbach, der im August bedenklich nahe an seine Werkstatt anschwoll, habe sich gelohnt. "Keine größeren Schäden, aber an Schlafen war trotzdem nicht zu denken", schließt Bernhard Kalcher erleichtert.