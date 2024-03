Der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten diesen Vormittag, um die Arbeitsplätze und neuen Teamräume zu besichtigen und mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen.



Mag. Heinz Steinbacher, Hauptbevollmächtigter der Garanta, zum Hintergrund dieser Veranstaltung: „Die Neuorganisation unser Büroflächen im letzten Jahr, die Arbeit im Homeoffice und die Veränderungen in unseren Teams durch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brachten es mit sich, dass so mancher nicht weiß, wo sein Kollege oder seine Kollegin sitzt und wofür er oder sie genau zuständig ist. Mit dem Tag der offenen Büros wollten wird dem etwas entgegenwirken.“



Für ein entsprechendes Rahmenprogramm war gesorgt. So konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Labestationen mit gesunden Snacks und Getränken verwöhnen lassen. Außerdem gab es eine Rätselrallye bei der man Einkaufsgutscheine gewinnen konnte.



„Die hohe Beteiligung und die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass der persönliche Kontakt trotz Homeoffice von allen geschätzt wird“, so Steinbacher abschließend.