Der Verband der freien KFZ-Teile-Händler Österreichs (VFT) hat während seiner letzten Generalversammlung Sascha Öllinger als neuen Obmann gewählt. Öllinger ist COO der SAG Austria Handels GmbH und dort für Vertrieb, Logistik, Marketing und Management bei den Marken Derendinger, Matik und Hella-Ersatzteilhandel verantwortlich. Der neue Obmann hat sich bei seinem Vorgänger, Walter Birner bedankt, und weiter erklärt, wo er die Zukunft des Verbands und der Branche in den kommenden vier Jahren sieht.

"Es ist ein großes Privileg, denn ich darf nahtlos an die hervorragende Arbeit, die Walter Birner in den vergangenen vier Jahren als Obmann für den VFT geleistet hat, anschließen. Dafür möchte ich Walter ganz besonders danken. Er hat gemeinsam mit seinem Vorstands- und Verbandsteam gezeigt, welche Möglichkeiten und welche Kraft unser Verband hat und was wir mit dem dafür erforderlichen Engagement gemeinsam bewegen, bewirken und umsetzen können. Es freut mich persönlich darum sehr, dass Walter auch dem neuen Vorstandsteam angehört", sagte Öllinger.

Walter Birner bleibt im VFT aktiv, und wird den neuen Obmann weiterhin inhaltlich unterstützen und dazu die Interessen des freien, österreichischen Reparaturmarkts als Vizepräsident des europäischen Dachverbands FIGIEFA vertreten. Die Aufgabengebiete innerhalb des VFT werden weiterhin erfahrungs- und kompetenzorientiert aufgeteilt.

Thomas Hermanky wird sich als Vertreter der Industrie hauptsächlich mit den Aspekten, die für Hersteller von Fahrzeugteilen relevant sind, auseinandersetzen, und damit auch die Anliegen von Handel und Werkstätten betreuen. Als VFT-Vertreter bei Austrian Standards sind Fragen rund um den Großhandel von Markenteilen anhand seiner Erfahrung in diesem Bereich, das zentrale Thema für Klaus Hölbling. Mit einem Handelsunternehmen für Kfz-Ersatzteile, das sowohl in Bayern als auch in Österreich tätig ist, wird Jörg Neimcke als Bindeglied zwischen VFT und dem deutschen Schwesterverband GVA agieren. Der Wiener Fahrzeugtechnik Landesinnungsmeister Georg Ringseis, Betreiber einer fast hundert Jahre bestehenden Spezialwerkstätte für Kfz-Technik, steuert mit seinem großen Erfahrungsschatz zur umfassenden Gesamtkompetenz des VFT bei. Roland Zacha vertritt im VFT-Vorstand den Einzelhandel, mit besonderem Fokus auf die nächste Generation innovativer Unternehmer, die ambitioniert sind, zukunftsweisende Entwicklungen anzustoßen.

Als Obmann will Öllinger sich für den freien Reparatursektor durch eine starke Branchen- und Interessenvertretung einsetzen. Dabei will er sich vor allem auch auf das Gewinnen von weiteren Mitgliedern fokussieren.



