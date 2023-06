Die VRÖ Awards sind seit vielen Jahren eine Art Oscar der heimischen Reifenszene und werden beim VRÖ Reifentag überreicht. "Hollywood" war diesmal das AutoZum Forum der After Sales Messe in Salzburg.



Es gab einen Doppelsieg für Falken, sowohl bei Pkw- als auch Lkw-Reifen votierten die Reifenhändler für die seit vielen Jahren von Günther Riepl repräsentierte Marke aus Japan.



Bei den Pkw-Reifen ging der 2. Platz an Continental und der 3. an Vredestein. In der Kategorie Lkw-Reifen gab es Silber für Semperit und Bronze für Goodyear.