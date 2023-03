In Vorbereitung des Mitte 2022 bevorstehenden Ruhestandes von Albrecht Kruse, Geschäftsführer der SATA GmbH & Co. KG, wurde Florian Kaiser zum 1. November 2021 als Mit-Geschäftsführer in die Geschäftsführung der Unternehmen der SATA Gruppe berufen. Kaiser trat am 2017 in die SATA GmbH & Co. KG ein und war zuletzt als Kaufmännischer Leiter tätig.