Günter Hiermaier wird im Februar 2022 Alleingeschäftsführer von Liqui Moly, dadurch werden auch Umstrukturierungen in anderen Abteilungen notwendig. Günther Wengert, bis dato nationaler Verkaufsleiter für Großflächenkunden, ist im Unternehmen gut verankert. „Er ist bereits seit 18 Jahren im Unternehmen und kennt unsere Abläufe in- und auswendig. Als erfahrenes Mitglied des Verkaufsleiter-Gremiums kennt er die Belange aller Liqui-Moly-Vertriebslinien und all unserer Kunden“, betont Günter Hiermaier. Mit Thomas Richter, aktuell Key Account Manager, steht bereits ein Nachfolger für Günther Wengert in seiner Funktion als Verkaufsleiter für Großflächenkunden bereit. Er tritt sein neues Amt mit 1.1.2022 an.