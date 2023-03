Continental stellt den AllSeasonContact mit Rollwiderstandsklasse A vorerst in fünf Dimensionen zur Verfügung, mit denen beliebte Elektrofahrzeuge, wie unter anderem der Hyundai Kona Electro, Kia e-Niro, Peugeot e-2008 und Opel Mokka-e auf eine ganzjährige Bereifung umgerüstet werden können. Für die Version des AllSeasonContact haben die Entwickler die Materialmenge reduziert sowie die Gummimischung weiter auf Rollwiderstand optimiert. Diese Maßnahmen verringern die Verformung des Reifens in der Aufstandsfläche. Hierdurch gibt der AllSeasonContact weniger Energie an die Straße ab, was die Hauptursache für Rollwiderstand ist.



„Wir sind davon überzeugt, dass es nicht den einen Reifen für vollelektrische Fahrzeuge gibt. Entsprechend arbeiten wir bereits seit mehr als einem Jahrzehnt daran, unser bestehendes Portfolio so weiterzuentwickeln, dass es die Anforderungen aller E-Fahrzeuge erfüllt und gleichzeitig in der Lage ist, auch die Emissionen von Verbrennerfahrzeugen nachhaltig zu senken“, sagt Andreas Schlenke, Reifenentwickler bei Continental. „Wir sind stolz, einer der ersten Reifenhersteller zu sein, dem es gelungen ist, den Rollwiderstand eines Ganzjahresreifens ohne Abstriche in Sachen Sicherheit so stark zu optimieren.“