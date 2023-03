Das Markenlogo von Vredestein wird während der Veranstaltung sowohl prominent auf Rennanzügen als auch auf Bannern und im Hintergrund bei folgenden hart umkämpften, adrenalingeladenen WM-Rennen zu sehen sein: Alpine Kombination, Super-G, Abfahrt, Parallelslalom, Riesenslalom und Slalom. Die Vereinbarung wurde von Infront, dem exklusiven Marketingpartner der Alpinen Skiweltmeisterschaft 2023 der FIS, ausgehandelt.

„Dieses bedeutende neue Engagement für den Wintersport bietet uns die ideale Plattform, um das Bewusstsein für die einzigartigen Eigenschaften der Marke und der Produkte von Vredestein noch weiter zu stärken“, erklärt Benoit Rivallant, Vorsitzender und CEO von Apollo Tyres.



„Unsere Winter- und Ganzjahresreifen Weisen viele natürliche Synergien mit der Welt des Skirennfahrens auf. Insbesondere wenn es darum geht, überlegene Leistungs- und Sicherheitsstandards auf Schnee und Eis zu etablieren. Das Publikum der Ski-WM ist äußerst aufmerksam und weiß hochwertige Produkte zu schätzen. Durch diesen neuen Vertrag werden wir das Profil der Marke Vredestein in etablierten Regionen und wichtigen Wachstumsmärkten in ganz Europa schnell stärken.“



Bernard Front, Präsident des WM-Organisationskomitees Courchevel Méribel 2023, sagte: „Als Organisatoren der Alpinen Skiweltmeisterschaft 2023 der FIS in Courchevel Méribel freuen wir uns immer sehr über neue Partner, die unsere Leidenschaft für die Berge teilen. Gemeinsam wollen wir diese Veranstaltung zu einem echten Vorzeigeprojekt für die Berg- und Skiwelt machen. Vielen Dank an die Premium-Reifenmarke Vredestein, dass sie uns begleiten und dabei unterstützen, wenn wir den französischen und internationalen Skisport zelebrieren.“