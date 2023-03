Denn die Kunden stehen digitalen Lösungen grundsätzlich positiv gegenüber. Laut dem KÜS-Trendtacho 2021 können sich 76 % der deutschen Autofahrer vorstellen, Werkstatt-Termine und ähnliches online zu vereinbaren. Lediglich 12 % machen dies via App oder Messenger, wie der Werkstattmonitor 2021 von TÜV Rheinland ausweist. Mit vjumi, einer digitalen Telematik- und Kommunikationslösung, soll diese Lücke nun geschlossen werden. So verfügt die App über eine integrierte Kontaktaufnahme-Funktion, der Austausch mit der Werkstatt wird durch eine Messenger-Funktion ermöglicht. Die Telematik- und Kommunikationslösung hat darüber hinaus den B-Call an Bord – mit dieser Funktion können Kunden im Pannenfall direkt mit der Werkstatt telefonisch in Kontakt treten.



Mit der vjumi-App sind freie Kfz-Betriebe in der Lage, die Autos ihrer Kunden vorausschauend zu warten und Fehler frühzeitig zu beheben. Durch den vjumi-Adapter kann eine Verbindung zwischen Fahrzeug und Werkstatt hergestellt werden. Der Adapter steckt dazu dauerhaft in der OBD-2-Schnittstelle im Fahrzeug, die neuesten Modelle von BMW können bereits ohne Adapter eine entsprechende Konnektivität herstellen.