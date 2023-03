Die Filialen des Reifen- und Autoservice-Dienstleisters ContiTrade Austria erhalten nach und nach den Namen „BestDrive by Continental“ und machen einen Schritt in Richtung einheitlicher, europäischer Servicemarke. ContiTrade Austria ist eine Tochtergesellschaft der Continental-Gruppe. "Die jahrelange Zugehörigkeit und Partnerschaft mit Continental wollen wir nun auch in Österreich aktiv nach außen tragen und für jedermann sichtbar machen. ContiTrade Austria ist Teil des Continental Handelsnetzwerks unter dem die Servicemarke BestDrive unter anderem schon in Ländern wie Frankreich, Belgien, Tschechien und Irland zu finden ist", erklärt Gerhard Schönauer, Vertriebsleiter Retail ContiTrade Austria.