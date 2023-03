"Große E-Motoren zu bauen, die kurzfristig hohe Leistungen erbringen, ist einfach", sagt Martin Berger, Leiter Konzernforschung und -vorausentwicklung bei Mahle. "Was am Markt bisher noch fehlte, um E-Fahrzeuge uneingeschränkt alltagstauglich zu machen, waren ausdauernde und gleichzeitig kompakte Antriebe. Unser neuer SCT E-Motor ist die Lösung."



Der Weg sei durch die Entwicklung des Traktionsmotors frei für die Ablösung des Verbrennungsmotors in allen Fahrzeugklassen. Erst 2021 hatte Mahle einen bahnbrechenden, verschleißfreien und skalierbaren Traktionsmotor für Pkw vorgestellt, der über einen breiten Drehzahlbereich hinweg sehr effizient arbeitet.