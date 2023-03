Unter dem Motto „Creating the New“ zeichnete BMW die besten Innovationen seiner Zulieferer mit dem Supplier Innovation Award aus. In der Kategorie “Customer Experience“ fiel die Wahl auf den Theatre Screen für die BMW 7er Reihe und damit auch auf Webasto. Der Top-100-Automobilzulieferer sorgt mit einem ausgeklügelten Mechanismus dafür, dass sich ein großformatiger Bildschirm auf Wunsch in den Fond des Fahrzeuges herabsenkt.



Der BMW Theatre Screen, der in diesem Jahr erstmals in der neuen BMW 7er-Reihe zum Einsatz kommt, verwandelt die zweite Sitzreihe in ein Privatkino auf Rädern. Auf Knopfdruck senkt sich ein 31-Zoll-Panoramadisplay in den Fond des Fahrzeugs herab, die Sonnenrollos werden automatisch geschlossen, die Ambientebeleuchtung und die Sitzposition entsprechend angepasst. Der großformatige Bildschirm fährt in einer filigranen und über zwei seitliche Gelenkschienen geführten Drehbewegung aus dem Dachhimmel heraus.

Dieser Mechanismus ebenso wie das Rollo-System stammen von Webasto. Mit unseren Innovationen im Dachbereich lässt sich der Komfort im Innenraum noch einmal deutlich erhöhen. Der Award ist eine Bestätigung für die tolle Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen und wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, so Dr. Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto Gruppe.