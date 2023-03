Die Automechanika findet von 13. bis 17. September in Frankfurt statt. Sie ist die Leitmesse für Ausrüstung, Teile, Zubehör, Management und Services rund um den automobilen Aftermarket-Sektor. Gemeinsam mit dem Partner Festool bietet 3M an allen Messetagen in der Halle Galleria 1, B06 einen Workshop unter dem Titel "Arbeiten im System – das modernste Oberflächen-Instandsetzungsverfahren" an.

In Theorie und Praxis wird es in den Workshops um die professionelle Lackiervorbereitung gehen. Die Workshops werden vormittags, von 10 bis 13 Uhr, in deutscher und nachmittags, 14 bis 17 Uhr, in englischer Sprache abgehalten. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Wer sich bis zum 31. August zu einem der Workshops anmeldet, erhält einen Gutscheincode für ein Messe-Tagesticket. Weitere Informationen zum 3M / Festool Workshop finden Sie hier