Mit einem Anteil von ungefähr 25 Prozent internationaler Aussteller, einer beträchtlichen Anzahl aus über 30 Ländern anreisenden Einkäufern und einer in Bologna erwarteten großen Anzahl ausländischer Fachleute, verspricht die nächste Autopromotec eine internationale Veranstaltung mit starker europäischen Präsenz zu werden. Die vorläufig erfassten Daten der Messe belegen die internationale Bedeutung der nächsten Ausgabe der Autopromotec, die vom 25. bis 28. Mai 2022 auf dem Messegelände von Bologna stattfinden wird. Es werden rund 90 Delegierte aus über 30 Märkten mit hohem Potential von allen Kontinenten nach Bologna kommen.

Die Prozentzahlen der ausländischen Aussteller umreißen eine Landkarte der Bezugsmärkte, die sich eine starke europäische Präsenz darlegt, wobei Deutschland, Polen und die Türkei an der Spitze stehen, gefolgt von Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Um die Interaktion zwischen den Unternehmen und den auf der Messe anwesenden Käuferdelegationen zu fördern, wird die Business Matching-Plattform, die bei der Autopromotec 2019 rund 630 qualifizierte B2B-Treffen mit italienischen Ausstellern koordinieren konnte, auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung stehen. Auf der Autopromotec 2022 werden diese Treffen in einem spezifisch dafür bereitgestellten Bereich in Halle 22 organisiert.