Über 75.141 Fachleute, davon 15 % aus 116 verschiedenen Ländern, drängten sich heuer auf dem Messegelände der Autopromotec in Bologna. Auf der diesjährigen Fachmesse für den Automotive Aftermarket ging es aber nicht nur um Ersatzzeile, Reifenservice oder Hebebühnen. Mit der Electric City auf einer 600 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, widmete sich die Fachmesse auch dem Thema der Elektromobilität. Zu sehen gab es eine Spannbreite an vollelektrischen Fahrzeugen unterschiedlicher Preissegmente – darunter den Kleinwagen Dacia Spring, den Hyundai Ioniq 5 oder den Audi RS e-tron GT. Zu kurz kam auch das Netzwerken zwischen den Ausstellern und Besuchern nicht. Die große internationale Komponente der Veranstaltung zeigt sich auch an der Zahl der insgesamt 1.311 Aussteller, von denen 31 % aus 46 Ländern kamen.

Ein weiteres Element, das die starke internationale Bedeutung der Veranstaltung bestätigt, ist die Rekordzahl ausländischer Delegierter: Gezählt wurden 180 aus über 35 Ländern. Die Autopromotec hat sich erneut als eine Veranstaltung von großer internationaler Tragweite erwiesen, deren Aktivitäten auf der strategischen Unterstützung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und der Agentur ICE-ITA basieren. Nach den Worten von Renzo Servadei, CEO von Autopromotec, bot die Autopromotec 2022 für den Automotive Aftermarket eine große Gelegenheit, wieder zusammenzukommen. Während der gesamten Veranstaltung war eine große Begeisterung spürbar, sich nach so langer Zeit wieder einmal persönlich zu treffen.