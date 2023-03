Geboten werden unter anderem sechs Aftermarket-Workshops an den ersten beiden Messetagen (25./26.5.), die unter Mitwirkung der EGEA (European Garage Equipment Association) sowie von nationalen und internationalen Fachverbänden stattfinden.



Der erste Workshop mit dem Titel „Access to data and competition“ widmet sich dem Zugang zu technischen Informationen und Daten, die im Fahrzeug gespeichert sind, und dem bestehenden Wettbewerbsproblem im Aftermarket. Die „Periodical Technical Inspections Conference“ beleuchtet die Reparatur und die dazugehörigen Verfahren mit neuesten Technologien. Bei der „Global Aftermarket Conference“ kommen Vertreter internationaler Branchenverbände zu Wort, um Entwicklung und Trends auf dem Markt zu präsentieren, analysieren und diskutieren. Ergänzt wird dies um drei weitere Veranstaltungen, in denen Komponenten der Zukunft, die neue digitale Werkstatt und Szenarien rund um das Thema Reifen im Zentrum stehen.