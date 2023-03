In enger Absprache zwischen Veranstalter RX und dem Fachbeirat der Messe wird Österreichs größte und wichtigste Plattform für den Automotive Aftersales Market vom 20. bis 23. Juni 2023 im Messezentrum Salzburg stattfinden. Damit kehrt die AutoZum wieder in den gewohnten Rhythmus in den ungeraden Jahren zurück.



Christine Kosar, Head of Operations bei RX: „Wir haben uns dazu entschlossen, die AutoZum in die wärmere Jahreszeit zu verlegen, um sicherzugehen, dass die Messe im kommenden Jahr in gewohntem Umfang und am traditionellen Ort stattfinden kann. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen, und wir freuen uns sehr, die enorme Vielfalt des Kfz-After-Sales-Bereichs in Salzburg zeigen zu können.“