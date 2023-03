Vergeben wird der Preis in diesem Jahr bereits zum16. Mal vom Fachmagazin "Automobil Produktion" und der Unternehmensberatung Agamus Consult. Die feierliche Verleihung findet voraussichtlich am 16. und 17. November im spanischen Pamplona statt. Ausschlaggebend für das Urteil der Jury war die konsequente Umsetzung des Zielbilds der sogenannten BMW iFactory in der Dingolfinger Technologie Montage, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet wurde.

Besonders begeistert zeigte sich die Jury des Branchen-Awards von den vielen digitalen Use Cases, die in der Dingolfinger Montage umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um Anwendungen in den Feldern Data Analytics, Planung/Austaktung der Montage-Arbeitsplätze, Qualitätssicherung, Smart und Predictive Maintenance, Werkerunterstützung, automatisiertes Fahren im Werksumfeld sowie virtuelle Fabrikplanung und Inbetriebnahme – eine "hervorragende Mischung aus Top-down- und Bottom-up-Ansätzen."

Auch die starke "Verlinkung der Projekte zum Wertstrom" spielte bei der Preisvergabe eine große Rolle, wie Jurymitglied Werner Geiger, Geschäftsführer der Agamus Consult, betont: "Viele der in der Montage mit ihren rund 5.200 Mitarbeitern angetroffenen Use Cases wurden dort pilotiert oder sogar selbst entwickelt. Die Prinzipien des wertschöpfungsorientierten Produktionssystems werden vorbildlich unterstützt – es geht nicht um 'Technik um der Technik willen." Trotz aller Digitalisierung stehe stets der Mensch im Mittelpunkt.