Bislang konnte Banner Duracell Batterien an Kunden in mehr als 45 Ländern liefern, die vor allem im Kfz-Teile- und Batteriegroßhandel beziehungsweise Batterieeinzelhandel tätig sind. Der Fokus der Verkäufe liegt mit einem Anteil von rund 80 Prozent in Kontinentaleuropa. Die Regionen Middle East und Afrika steuern rund 20 Prozent zum Absatz bei.

"Unser Ziel für die nächsten Jahre ist ein weiterer Ausbau der Duracell Absätze mit Schwerpunkt Europa, wo wir noch großes Absatzpotenzial für die Marke sehen", betont Bawart. Die Verlängerung der Lizenzvereinbarung mit Duracell Automotive ist ein weiterer Beweis dafür, dass Banner als verlässlicher Partner mit qualitativ hochwertigen Produkten weltweit geschätzt wird.