Alina Loibnegger startete mit dem Motorsport im zarten Alter von 12 Jahren mit Cartrennen. Ihr Talent wurde vom „Motorsportclub Aktiv“ aus Österreich entdeckt, der junge Talente im Rennsport fördert. Dieser ermöglichte Alina auch den Einstieg in NASCAR. Ihr NASCAR-Debüt gab die Kärntnerin aus Pörtschach am Wörthersee erstmals 2019. Heuer ging sie für ihr neues Team „Racingfuel Motorsport“ auf den NASCAR-Rennstrecken in ganz Europa erfolgreich an den Start. Zielstrebig verfolgt Alina ihr langfristiges Ziel: einen Platz an der Spitze der NASCAR PRO, der höchsten Klasse. Zudem unterstützt die gelernte Floristin aktiv die Förderung von Nachwuchs im österreichischen Motorsport.