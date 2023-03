Seit März 2022 werden im neuen Bilstein Group Logistikzentrum in Gelsenkirchen Schritt für Schritt die verschiedenen Logistikbereiche vom Wareneingang über die Kommissionierung und die Konfektionierung hochgefahren. Der Hochlauf dauert bis voraussichtlich Anfang 2023. Dazu wird Ware, Ersatzteile für Autos und Lkw, aus dem Hauptstandort in Ennepetal und den aktuell noch bestehenden Außenlägern nach Gelsenkirchen transportiert.

"Momentan lagern wir bis zu 750 Paletten am Tag ein", sagt Geschäftsführer Jan Siekermann. Im Inneren wird auf hochgradig automatisierte Prozesse gesetzt. "Das ermöglicht uns künftig nicht nur ein konstant hohes Versandvolumen. Wir können auch mehr Waren auf der gleichen Fläche lagern und verarbeiten als in einem konventionellen Lager", so Siekermann. Für "grüne" Energie sorgt eine circa 6.000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage

Bis Ende des Jahres sollen rund 400 im neuen Logistikgebäude tätig sein – von gewerblichen Logistikmitarbeitern, über Büro- und IT-Fachkräfte bis zu Mechatronikern. Danach plant das Unternehmen mit zusätzlichen Einstellungen im Rahmen des weiteren Kapazitätsausbaus. In zwei weiteren Baustufen könnte die aktuelle Logistikfläche insgesamt verdoppelt werden.