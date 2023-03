Unter dem neuen Claim "Way Ahead" fasst Bilstein den eigenen Anspruch zusammen, allen Kunden und Partnern einen Vorsprung zu bieten, sei es bei der Entwicklung, in puncto Marktabdeckung oder beim Einsatz von Fahrwerkstechnologien. Gleichzeitig sieht Bilstein Way Ahead als Produktversprechen für führende Technologien, Komfort, Sicherheit und Leistung.



Der neue Auftritt ist als direkter Ausdruck dieses Anspruchs zu sehen. Dabei ermöglicht der reduzierte Look online wie offline eine modern und klar inszenierte Kundenansprache: flexibel und benutzerfreundlich. Diesem Gedanken folgt auch die Evolution des Logos mit seiner vereinfachten Darstellung des Stoßdämpfers und der simpleren Grundform.



Mit dieser Aktualisierung gehen die Ennepetaler einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der neuen Bilstein Markenstrategie. Man wolle den Bilstein typischen Drang, an der Entwicklung der Zukunft mitzuarbeiten, wieder prägnanter in den Fokus der Unternehmenskommunikation rücken, sagt Christoph Henkel, Vice President Aftermarket Business, Sales, Product Management & Marketing. Ab dem 23.05.2022 wird der Launch des Bilstein Markenauftritts auf allen offiziellen Kanälen von Bilstein erfolgen.