„Wir haben die mit Schaeffler gemeinsam durchgeführte Startphase auf dem RepXpert-Portal gründlich aufgewertet und unsere optimistischen Erwartungen wurden voll erfüllt. Wirklich alles spricht dafür, die Partnerschaft weiter zu kultivieren und Zug um Zug neue Facetten hinzuzufügen“, betont Volker Wegerhoff, Head of Sales Aftermarket thyssenkrupp Bilstein. So sind die Inhalte von Bilstein aktuell nicht nur auf der Länderseite von Deutschland, sondern auch im United Kingdom und Polen vertreten. Im Laufe des Jahres sollen weitere Länder und Sprachen folgen.



„Unser Content rund um Stoßdämpfer, Federn und Co. wird sehr gut angenommen“, erläutert Rainer Popiol, Leiter der Bilstein Academy. Zusammen mit seinem Team ist er für die Inhalte von Präsenz- und Online-Trainings, Schulungsvideos, Werkstatt-Tipps und vieles mehr zuständig. Ziel der RepXpert-Kooperation ist es, die Expertise von Schaeffler im Bereich Achsteile mit der Kompetenz von Bilstein bei Stoßdämpfern, Federn und Fahrwerken zu verbinden.